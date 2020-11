Ricky Martin triunfa en Latin Grammy y así lo felicita su esposo, Jwan Yosef

Ricky Martin ha anotado otro gran logro en su exitosa carrera musical. Durante la ceremonia previa a la 21ª entrega anual de los Latin Grammy , se dieron a conocer a los ganadores de una gran parte de las categorías, y entre ellos estaba el puertorriqueño quien conquistó la terna de Mejor Álbum Vocal Pop gracias a su disco Pausa. Sus fanáticos celebraron por todo lo alto el logro de su ídolo, así como sus seres queridos, y por supuesto su pareja, el artista plástico Jwan Yosef , quien festejó el gran triunfo de Ricky, quien está nominado en esta edición en otras dos categorías.

A través de su cuenta de Instagram, Jwan compartió una emotiva fotografía del momento justo en el que ambos se funden en un gran abrazo, momentos después de que Ricky se enterara de que se había ganado un gramófono dorado. “BABY WON THE GRAMMY FOR BEST POP VOCAL ALBUM ❤️ @ricky_martin @latingrammys (Bebé ganó el Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop)”, se lee en la descripción de la bella imagen.

Además de esa postal, Jwan publicó otras imágenes en Instagram Stories, en las que festejaba por todo lo alto el reconocimiento al trabajo de su esposo.

Este premio representa su cuarto Latin Grammy a lo largo de su trayectoria. Recordemos que en 2007 triunfó en las categorías de Mejor álbum vocal pop masculino y Mejor video musical versión larga por su MTV Unplugged, y seis años antes, en 2001, se coronó como el ganador de la terna de Mejor Video Musical por She Bangs. Además de estos premios, en 2006 fue elegido por La Academia Latina de la Grabación como la Persona del Año.