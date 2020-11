Hermana de Michelle Galván denuncia acoso y hostigamiento virtual

“Fuimos a poner la denuncia en la Fiscalía. Estuvimos ahí siguiendo los protocolos y los pasos que ahí se me indicaban”, indicó. La periodista agregó que no sólo alzó la voz para poner un alto a esta situación, sino para alertar a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo. ”Más que nada para alzar la voz en cuanto a este delito que he sido víctima. Afortunadamente estoy en manos ya de las autoridades mexicanas que hacen lo correspondiente”, explicó.

Después de que Scarlett hiciera pública la situación, su hermana Michelle Galván replicó el video en sus redes sociales para hacer más eco de la denuncia. “¡No se vale! Scarlett, estamos contigo, tu familia te apoya. Confiamos en que se haga justicia pronto”, escribió la periodista de Univision.