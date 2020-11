Clarissa Molina confirma que su corazón ya tiene dueño

Clarissa Molina es experta en mantener su vida personal lo más alejada del ojo público; sin embargo, hay detalles que se le escapan y de los que sus seguidores desean saber más, como el tema de su situación sentimental. sus relaciones son tan privadas que incluso su amigo y compañero de El Gordo y la Flaca , Raúl de Molina, insiste en saber qué es lo que pasa en el corazón de la también actriz, quien recién confirmó que sí, hay alguien que ocupa sus pensamientos.

©@clarissamolina Clarissa Molina confirmó que tiene novio

La guapa dominicana no tuvo más que aceptar que hay alguien con quien comparte su tiempo luego de que le preguntaran cuándo presentaría a su novio. “Anda por aquí detrás de cámaras, anda trabajando, anda haciendo sus propias cosas, eso es lo bueno. Cuando uno está conociendo a alguien o saliendo con alguien, que cada uno tenga su propia edición, sus trabajos”, dijo contenta.

Eso sí, se toma las cosas con mucha calma, pues aunque falta muy poco tiempo para Navidad, no cree que las fechas sean un pretexto para que su familia conozca al supuesto galán. “No lo sé, no he hablado de eso. No se ha dado la oportunidad... ¡En su momento vendrá!”, agregó sin entrar en detalles.

Planes de Navidad con la familia

Lo que sí contó, fue cómo podría pasar esta Navidad rodeada de su familia a pesar de la pandemia. Y es que para Clarissa, sería una verdadera alegría tener a sus padres al lado, en especial después de vivir en carne propia lo complicado que es tener Coronavirus.

©@clarissamolina Clarissa Molina está feliz con el plan de ver a su familia esta Navidad

“Ya no queda nada. Yo me voy a Nueva York, si Dios quiere, mi papá viene de Santiago -República Dominicana- a Nueva York, llega a principio de diciembre y yo estaré por allá porque ya me hace falta mi familia. Me quedo por allá hasta principio de enero”, dijo emocionada.