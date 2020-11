Inger Devera, exesposa de Nacho, y su mensaje sobre la maternidad: ‘Los hijos no vienen al mundo para llenar vacíos’

Para Inger Devera una de las facetas en su vida adulta que le ha brindado más satisfacciones es la de ser madre. La exesposa de Nacho Mendoza compartió una profunda reflexión sobre las ideas erróneas que se tienen sobre el hecho de tener hijos. Devera, quien es mamá de Santiago, Miguel y Matías, publicó en su perfil de Instagram un texto cargado de sentimiento dedicado a sus chicos y a todas las madres que están en el proceso de criar a sus hijos.

©@ingerdevera Santiago, Matías y Miguel, los tres hijos de Inger Devera con Nacho Mendoza

En su perfil, donde tiene más de dos millones de seguidores, Inger compartió su sentir acompañado de un poema del libanés Khalil Gibran.

“Tampoco creo que sean un medio para complacer, completar o comprometer a nadie. No creo que su misión sea cumplir con nuestros sueños frustrados, ni que estén aquí́ para convertirse en aquello que les impongamos ser. No traemos al mundo a un hijo porque se supone que hay que tenerlo, ni porque ya se está́ en la edad o porque ya la edad se está́ pasando. Los hijos son para ser amados incondicionalmente, nada más, recordando siempre que no son nuestros, son de la vida, como dice Khalil Gibran...”.

©@ingerdevera Inger Devera y sus hijos viven en Miami

“Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana, que no puedes visitar, ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerles semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación, en tu mano de arquero, sea para la felicidad”.

Para concluir, Inger le dio un agradecimiento especial a sus hijos por haberla convertido en madre y vivir la emoción más grande de su vida. “Gracias, hijitos míos, por permitirme ser testigo del milagro de la creación. Los amo infinitamente ❤️❤️❤️”.