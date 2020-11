Carlos Rivera y la dos caras de una moneda: cancela su participación en Latin Grammy y estrena sencillo con Maluma

¿Cuándo empezaste en la música, te imaginabas que llegarías a obtener un Latin Grammy?

¡Nunca! ¿Y sabes qué? A mí me tocó justo cuando empezaba mi carrera hace 16 años, me tocó venir a unos premios que hacían en Los Ángeles, de los Latin Grammy. Como premio a los ganadores de La Academia (TV Azteca), nos trajeron. Y me acuerdo de estar hasta atrás del teatro, porque nos dieron unos lugares muy atrás y con mis compañeros con un brillo en los ojos y una ilusión de decir ‘algún día vamos a estar aquí, y algún día me tocará venir a cantar y algún día venir a ganar un premio Dios quiera’. Me ha tocado cantar también un par de años y este año estaba supuesto a hacer las dos cosas [presentar], porque también iba a cantar en el homenaje a Julio Iglesias con Natalia Jiménez y, además iba a conducir el show. Cuando me voy atrás y me recuerda de estar en Los Ángeles, en ese teatro como un simple espectador, soñando con algún día estar en ese escenario… Son cosas que te conmueven mucho y más en un año como este. Yo creo que todos hemos hecho como mucho acto de conciencia, revaloración de lo que es realmente importante y creo que son tiempos de darle ese peso a algo como eso, a algo que empezó mirando de lejitos.