‘Canelo’ Álvarez y el bonito gesto con una niña que no puede caminar

Saúl “Canelo” Álvarez demostró una vez más el gran corazón solidario que posee al tener un gran gesto con una niña que no puede caminar. El boxeador se comprometió a pagar la operación y terapias de la pequeña para que tenga la posibilidad de recuperarse después de que esta le solicitara su apoyo por medio de las redes sociales. Adamary Guadalupe Sánchez le hizo una petición al pugilista para que intercediera con sus padres y le puedan comprar unos guantes con la finalidad de ser firmados por el deportista para rifarlos y así poder costear sus gastos médicos.

©@canelo ‘Canelo’ Álvarez tuvo un bonito gesto con una mini fan

“Hola, Saúl “Canelo’” Álvarez, no sabes lo emocionada que estoy por tu nueva pelea. Me has hecho la niña más feliz del mundo, te deseo muy buena suerte y yo sé que vas a ganar esta pelea. Aprovechado este video te iba a decir que si usted me daba permiso que mis papás me compren unos guantes que usted me los firme y yo poder rifarlos, para yo pagar mis terapias que salen muy caras y comprar unas cosas que yo necesito para poder caminar”, le dijo la pequeña en el video.

La inmediata respuesta del Canelo sobrepasó los sueños de Lupita y en menos de 24 horas el mexicano le hizo llegar los recursos económicos que llenan de ilusión a la pequeña. “Dile que con mucho gusto, que con todo mi corazón, que es un sí rotundo. Dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias, yo se las doy, por favor. Dile que no se preocupe por firmarlos”, respondió Álvarez.