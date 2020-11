Eugenio Derbez recuerda el día en que terminó en terapia intensiva

“Me suben en una camilla y me llevan. Ya en la ambulancia, me acuerdo que empiezan a decir: ‘Posiblemente tenga drogas’. Yo no tomo, no fumo, soy el más sano y estos creen que soy un homeless. Me sacan la sangre y me desmayo, pero alcanzaba a oír”, expresó.

Tras desvanecerse, los médicos asumieron que Eugenio estaba experimentando un ataque al corazón.

“Me llevan a terapia intensiva, llego y me empiezan a rasurar el pecho, entonces agarran y dicen electroshocks. Total, tres horas después ya me habían sacado a la calle y me cobraron 30 mil dólares de cuenta... por rasurarme”, comentó entre risas.