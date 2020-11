Daniella Álvarez contagia a todos con su alegre baile en la piscina

Hace unos días se subió a una bicicleta por primera vez desde la amputación de su pierna. Con la ayuda de su hermano, Ricky, la ex Miss Colombia pudo tachar este reto de su lista. “¡Dios me demuestra que no hay imposibles cuando hay ganas y voluntad! Eso sumado al amor de la familia que especialmente en momentos difíciles nos ayudan, nos motivan y nos impulsan para salir adelante. Hace muchos años mi papá me dio este empujoncito para aprender a montar bicicleta y hoy me lo da mi hermano Ricky 🙏. Gracias Dios, nada me hace falta gracias a tu amor incondicional. @rickialvarezv TE AMO”, expresó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.