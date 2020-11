Chiquis Rivera dice ‘Me Vale’: ‘Es una canción perfecta para terminar un año tan pesado’

Desde que era pequeña, a Chiquis Rivera le llamaba la atención la popular canción Me Vale, en ese entonces interpretada por el grupo mexicano Maná. A pesar del tiempo, la letra es perfecta para varias situaciones de la vida, en especial para un año tan complicado como el que atraviesa el mundo entero. Con el ritmo en la mente y el corazón, la hija de Jenni Rivera supo que era el momento perfecto para lanzar su versión de este himno de vida que muchos saben de memoria y que también aplican a las situaciones de su vida. En una entrevista con HOLA! USA , la cantante nos contó lo que significa para ella interpretar este tema a su estilo y con mucho feeling.

©@chiquis Chiquis Rivera le grita al mundo: ‘Me Vale’

Lanzar una nueva canción es emocionante no sólo para los fans del artista que esperan material fresco, sino también para el cantante en cuestión. Con Me Vale, Chiquis está “contenta, feliz”, no sólo por la dupla con Larry Hernández, sino también porque es una canción que tenía muchos deseos de grabar.

“En cuanto empecé mi carrera en 2015 quise grabarla, pero por una cosa y otra no se hizo”, nos dijo sobre esta canción que es todo un clásico desde su lanzamiento a ritmo de rock-pop que en 1992 puso a bailar a todos. “¡Me encanta desde los 10 años!”, agregó emocionada.

“De hecho le decía a mi mamá que me la grabara”, recordó para hacer énfasis en lo mucho que quería entrar al estudio para tener su propia versión. Pero el tiempo pasó y otros proyectos no menos exitoso llegaron a sus manos. Como a millones de personas, el 2020 no fue nada fácil para Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis, quien incluso se contagió de COVID-19, ese virus que paralizó la vida como la conocíamos.

“Ahora es el momento perfecto, en este año tan pesado que hemos tenido todos, en todos los aspectos: mentalmente, físicamente, emocionalmente. Siento que es una canción perfecta para terminar un año tan pesado”, aseguró.