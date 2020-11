Sofía Castro revela que tiene COVID-19: ‘Me dieron bastantes síntomas, sí estuve un poco malita’

Sofía Castro compartió con sus seguidores que dio positivo a COVID-19 . La joven actriz utilizó sus redes sociales para hablar de su diagnóstico y detallar algunos de los síntomas que presentó. La estrella de telenovelas, quien recién firmó un contrato con Telemundo , contó que hace unos días -cuando recién inició con la enfermedad- sí presentó varios malestares, sin embargo, ahora que ya se siente un poco mejor, decidió compartir la noticia.

©GettyImages La actriz sí presentó varios malestares en los primeros días de la enfermedad. Actualmente, se encuentra mejor

Y es que desde hace días, sus fans notaron que estaba un poco ausente de las redes sociales, y que incluso no pudo festejar con su hermana Fernanda Castro su cumpleaños 21. En Instagram stories, la actriz compartió una serie de video en los que hablaba de sus malestares, los cuales afortunadamente pudo tratar en casa, sin tener que ir a un centro médico.

Loading the player...

“Me dieron bastante síntomas, sí estuve un poco malita, me dio calentura, me dio mucho dolor de cabeza, me dio náuseas, no he podido comer mucho, la sensación de no poder respirar. Me quede sin olfato y sin gusto. Gracias a Dios no tuve la necesidad de ir a un hospital, me quedé en casa”, dijo la artista. La hija de Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro detalló que, a pesar de que ya está mejor, está a la mitad del camino de su recuperación, pues sus primeros síntomas empezaron el jueves de la semana pasada.