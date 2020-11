‘Tefi’ Valenzuela se confiesa y habla de lo que vivió con Eleazar Gómez en su noviazgo

Incluso, tenían planes de lanzar un tema musical juntos y ya habían grabado el videoclip de este, en el cual darían detalles a sus seguidores de su romance y que se estrenaría pronto. Sin embargo, las cosas dieron un drástico giro cuando él la atacó violentamente. “El martes (3 de noviembre) me acaba de pedir la mano en la noche, de sorpresa en un restaurante. Poco rato después, otra vez empezó con sus cambios de humor y empezó a tratarme mal. Entonces yo me molesté y le dije, ‘para mí no tiene ningún valor ni sentido que tú me pidas la mano, si me vas a volver a tratar mal’”. En seguida, ‘Tefi’ le devolvió el anillo y después de eso se vino una acalorada discusión, la cual terminó en violencia física.

Afortunadamente, la joven pudo escapar y pidió ayuda a sus vecinos, quienes de inmediato la auxiliaron y llamaron a las autoridades pertinentes. ‘Tefi’ comentó a Polanco que su relación sí tenía algunos problemas y que había peleas, pero nada como lo que vivió la semana pasada. “Es muy fuerte hablar de esto, porque no te lo esperas y es algo que no se lo deseo a nadie. Por eso hice la denuncia porque yo al denunciar estoy evitando que otra chica pase por esto”.

En la entrevista a Primer Impacto, la joven de origen peruano detalló que está en contacto con otras dos exnovias de Eleazar que también sufrieron agresiones por parte de él, y que eso le ha ayudado a salir adelante poco a poco.

