Tania Ruiz, novia de Enrique Peña Nieto, desmiente compromiso con el expresidente mexicano

Las redes sociales se paralizaron el jueves por la tarde, luego de que Tania Ruiz Eichelmann compartiera unas Instagram stories en las que aparecía luciendo un espectacular anillo, acompañado de unos románticos mensajes. De inmediato, algunos pensaron que la modelo se había comprometido con su novio, el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto . El supuesto compromiso se hizo viral e minutos e incluso había quienes ya especulaban sobre el costo del anillo en cuestión, sin embargo, de compromiso no hay nada, pues la propia Tania Ruiz lo desmintió en sus redes sociales.

©@taniaruize Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz son pareja desde 2019

Todo empezó con estas imágenes, en las que se aprecian las manos de la pareja entrelazadas, acompañadas de románticos mensajes como el siguiente: “¡Uno para el otro y los dos para Dios! Tus manos y las mías... Siempre de tu mano. ¡Amándote hoy y si Dios quiere, siempre!”. En otra imagen, la modelo mexicana escribió: “Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”. Los mensajes así como las fotografías causaron gran revuelo, al punto de que algunos pensaron que la pareja había decidido dar un paso más en su relación.

Ante las reacciones generadas, Tania Ruiz tuvo que desmentir el supuesto compromiso, así que por el momento, no hay compromiso ni planes de boda. “Oigan, oigan, no me caso. ¡Solo estoy muy feliz! Amo a mi novio”, escribió la modelo en otra de sus publicaciones.