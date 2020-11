Ana Brenda nos comparte su emoción al conducir por primera vez Latin Grammy

Ana Brenda tendrá en la transmisión de los premios a un gran aliado, el cantante Carlos Rivera, del cual se declaró una de sus admiradoras. “Para empezar yo soy su fan, es un gran amigo desde hace mucho tiempo, entonces me voy a sentir muy arropada”. Con la buena química entre ellos, no hay duda de que harán un excelente trabajo.

Aunque es muy pronto para hablar de los espectaculares atuendos que lucirá en la entrega, Ana Brenda nos adelantó que trabajará con su stylist Irma Martínez, quien la ha asesorado a su paso por Tu Cara Me Suena. Sobre sus looks, la actriz añadió que estarán llenos de motivos que resalten su orgullo latino. “Siempre he sido muy de ponerme cosas de diseñadores latinoamericanos, y sobre todo, me encanta destacar mis rasgos (con prendas) que tengan que ver con mi etnicidad, con mi nacionalidad y con mi cultura y eso es algo que seguramente estará presente”.