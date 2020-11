Adamari López y Alaïa están muy emocionadas con el triunfo de Kamala Harris

Las elecciones de la semana pasada provocaron un sinfín de reacciones entre los ciudadanos de Estados Unidos. Mientras hay quienes aseguran que nada está dicho, otros tantos celebran la victoria de Joe Biden como presidente y de Kamala Harris como vicepresidenta. Adamari López es una de las citadinas que está contenta con el triunfo aún no declarado oficial de la que sería la primera mujer en ocupar este cargo.

©@adamarilopez Adamari López y su hija Alaïa celebraron la posible victoria de Kamala Harris

Junto a su hija Alaïa, la presentadora de Un Nuevo Día contó cómo vivió estas elecciones en casa. “Hablaba con ella Alaïa cuando estábamos viendo el speech que dieron el sábado y nos llenábamos de emoción”, dijo contenta.

“A lo mejor ella me veía con lágrimas en los ojos y me decía ‘mamá qué te pasa’, y le digo ’quizás no entiendes la magnitud de lo que estás viendo’”, relató muy emocionada al darse cuenta de que una mujer podría ocupar la oficina de vicepresidente por primera vez en la historia.

Un ejemplo para millones de mujeres

“Ella va a crecer con una mujer al mando después de 100 años, sabiendo que hay una mujer que también puede llegar a un cargo de vicepresidenta”, agregó con orgullo por su género y feliz de saber que su hija puede alcanzar la meta o cumplir los sueños que se proponga.

©@toni Adamari le hizo saber a su hija que vivían un momento histórico

“Ojalá en un futuro haya una mujer en la presidencia que le dé la esperanza a todas las niñas de poder lograr sus sueños, de poder trabajar para ellos”, dijo. Y aunque ahora su hija no pueda dimensionar lo que sucede en el país, es algo que quedará grabado en su mente.