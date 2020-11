Gloria, Lili, Emily: Derribando tabúes y empoderando a las familias latinas

¿Cómo se sienten ahora que han ido soltando temas personales?

GLORIA: Para mí era importante, cuando comenzamos este show, leer las reacciones y me he quedado impactadísima porque las personas realmente están teniendo una una conexión muy grande. El otro día, me acuerdo de una persona que opinó sobre Karla Souza cuando habló en el show que se había quedado muda. Yo le había dicho a ella que en realidad se encontraba bajo tanta presión que buscó una forma de tener que callarse y su mente la calló. Había una persona de 64 años que dijo: “¡Dios mío! No sabía que esto era una cosa que podía suceder y llevo sufriendo esto una vida entera y jamás había ido a un médico. Ya hice turno para la semana que viene”. He compartido muchas dificultades de mi vida, particularmente una que tuve en el último capítulo sobre la salud mental cuando era joven, hace muchísimo con mi padre. Cada cosa difícil que he pasado me ha fortalecido, me ha ayudado a lidiar con cosas que vinieron después en el mundo. Es muy lindo tener el cariño, el apoyo de tantas personas realmente en mi música.

LILI: He leído varios mensajes de amigas de hace 25 años que jamás se habían abierto para hablarme de cosas tan personales que pasaron en su vida como ahora que están viendo The Red Table Talk. Han ido al pasado y se han dado cuenta de cosas que hicieron bien o mal. Han vuelto a llamar a los familiares y tratar de hablarlo, de normalizarlo. Ahora, si te hablo de lo personal, creo que el tema de mi divorcio, por ejemplo, es algo que creo que nunca me hubiese abierto a hablar si no estoy rodeada con esta gente que amo y lo vivieron conmigo. A mi ex se lo encontró un paparazzi e inmediatamente me entero y las fotos habían sido llevadas a mi show. Obviamente, cuando te pasa algo así en la vida no sabes por dónde empezar. Por supuesto le debía una explicación al público, ¿por qué? porque soy la mujer que a diario sale en el show de espectáculos hispano más importante y le toca hablar del resto de las personas; pero no hablaba de lo mío. Traté por dos años de salvar mi familia y no se pudo. Entonces, si salía a hablar en ese momento, sé que no estaba lista, hubiese dicho diez disparates y hoy me hubiese arrepentido. Eso me enseñó a que si estás muy feliz, no tomes decisiones. Si estas muy triste, no tomes decisiones. Creo que esta pandemia a las tres nos dio una perspectiva diferente de cómo manejar este show y cómo hacerlo con honestidad, amor y esa cosa auténtica sobre la mesa. Antes de marzo que teníamos, que haber grabado, no estaba tan lista como lo estuve ahora. Acababa de firmar el divorcio ese mes.

GLORIA: Estabas en carne viva, flaca. Grabamos los ocho episodios en un período de tres semanas que ayudó mucho también porque entras en el “flow“ del show. Pero, cuando le dijimos que pensábamos que era buena idea empezar con ella, porque queríamos que cada persona conectara con nosotros, y que se dieran cuenta de que íbamos a estar abiertos y unidos, ella dijo: ¿por qué? ¡no! Fue lo mejor flaca, bautizo de fuego. Si vamos a arrancar, vamos a arrancar de algo que vivimos todos en familia y a la vez que nos sentamos a la mesa. Soy honesta, no es que estemos tratando de hacer algo, simplemente estamos existiendo en ese espacio íntimo de las tres, que hemos compartido por décadas. Lili conoce a Emily desde que nació. Emily conoce a la hija de Lili desde que nació. Lili vivió con nosotros los primeros años desde que llegó de Cuba. Ella, su padre y su hermano, vivieron con Emily y conmigo en una casa de cuatro cuartos. Eso [la confianza] tiene que existir y en esta situación existe y ayuda a las tres a poder abrirnos así, porque estamos en un lugar seguro. Las cámaras se esconden, la gran mayoría, y aparte podemos ignorarlas también.