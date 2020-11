Francisca Lachapel narra cómo son los días luego de dar positivo a COVID-19

Para Francisca Lachapel fue un golpe muy duro al enterarse de que había sido contagiada con COVID-19, la enfermedad que tiene en vilo al mundo entero desde hace casi un año. La presentadora de Despierta América anunció la semana pasada y entre lágrimas que se retiraba del programa Tu Cara me Suena para estar en casa recuperándose, y este fin de semana contó cómo ha sido para ella tener el virus.

Loading the player...

“Va muy bien mi recuperación... Gracias a Dios 🙏🏽 ¡Ustedes son lo máximo!”, escribió en sus redes sociales junto a un video en el que contó cómo va su salud. “¡Infinitamente agradecida! ¡Los quiero mucho!”, agregó.

©@franciscalachapel Francisca Lachapel reveló al borde del llanto que estaba contagiada con COVID-19

“Me encuentro bien. Me estoy recuperando de buena manera. De verdad me siento muy agradecida con Dios porque voy saliendo bastante rápido de esto”, dijo sonriente y con un muy buen semblante.

Los síntomas de Francisca Lachapel

Desde su casa, la dominicana se conectó con el matutino de Univision para contar cómo han sido estos días. “Me siento bastante bien, sí para estar aquí. Sólo no huelo, no tengo gusto, un poquito de congestión pero me siento bien de ánimo y ya estaba loca por regresar. Distraer la mente y enfocarme en el trabajo”, explicó con una gran sonrisa.