Tefi Valenzuela agradece todo el poyo y asegura: ‘de esta me levanto’

Los últimos días han sido bastante emotivos para Stephanie Valenzuela, la modelo peruana que fue novia de Eleazar Gómez hasta la semana pasada, cuando el actor mexicano la agredió físicamente. Aunque fue una situación muy fuerte para ella, Tefi, como la conocen de forma cariñosa, volvió a las redes sociales no sólo para agradecer los múltiples mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores y aquellas chicas que se identifican con su historia; sino también para demostrar que es una mujer fuerte.

©@tefivalenzuela Tefi Valenzuela demostró ser una mujer fuerte y agradeció las muestras de cariño de la gente

La también cantante publicó una fotografía de hace tiempo, en donde aparece muy sonriente junto a su mascota, una imagen muy distinta a como muchos la conocieron este fin de semana, tras ser agredida por el ex novio de Danna Paola.

“Les comparto esta foto de hace unos meses. Cuando adopté a Cumbia no sabía lo bonito que sería ser su mamá. En días que me siento mal o triste como hoy, ella siempre me anima”, escribió Tefi sobre la linda postal.

©@tefivalenzuela Stephanie llegó a la Ciudad de México para impulsar su carrera como actriz y cantante

Sobre el incidente del jueves pasado, la modelo de 30 años no pudo más que apreciar las palabras de aliento que llegaron a sus redes sociales. “Gracias por tanto cariño. Quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto”, expresó.

Stephanie atraviesa por una doble decepción, pues además de sufrir un atentado en su contra, se topó con una decepción amorosa. Y para demostrar que no importan los obstáculos de la vida, la chica aseguró que hay una fortaleza muy grande dentro de ella. “Soy una mujer muy fuerte y se que de esta me levanto. Los quiero”, dijo ante los sucesos actuales de su vida.

Una historia que no quiere que se repita

Mientras espera una resolución legal en contra de su ex, Eleazar Gómez, Stephanie está en casa descansando y recuperándose de todo lo que sucedió. Junto a ella está su inseparable perrita Cumbia, aunque no con la alegría que ambas quisieran. En una de sus recientes historias, la modelo expresó que su mascota está triste, aunque bien podría referirse a ella misma.