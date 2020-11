Eleazar Gómez permanecerá dos meses en prisión durante la investigación por agresión a su novia

“Me siento satisfecha de saber que las leyes están haciendo justicia”, indicó la joven modelo, quien iba acompañada por su equipo legal, además de su hermano. ‘Tefy’ salió de los juzgados con un par de gafas oscuras y un cubrebocas negro que cubría gran parte de su rostro y de las lesiones ocasionadas por Eleazar.

La modelo concluyó sus declaraciones agradeciendo a todos por ayudarla en estos duros momentos. “No daré más declaraciones porque ya lo de la audiencia lo tendrá que ver mi abogado y demás personas. Pero quiero agradecer mucho el interés por las muestras de apoyo que me han llegado desde mi país, de aquí, de otras personas, de las que me conocían y de las que no, siento mucho agradecimiento por todo”.

En tanto, la familia de Eleazar se ha mantenido en silencio sobre esta situación, incluso su hermana, la actriz Zoraida Gómez, ha desactivado los comentarios en sus redes sociales. En Instagram stories, la actriz –quien recientemente debutó como mamá—compartió una imagen con la palabra ‘Fe’.