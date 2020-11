Lili Estefan, cara a cara con la autoridad, ¿por qué la multaron?

Lili Estefan tuvo un encuentro cara a cara con la autoridad el pasado jueves. Por fortuna no pasó a mayores y como buena ciudadana, actuó de forma adecuada y fue respetuosa con el oficial de policía que le dio una multa. La presentadora de El Gordo y la Flaca (Univision) estaba impactada debido a la sanción de tránsito que recibió, pues esta se debió a un exceso de velocidad, en una zona donde la máxima permitida es de 30 millas por hora. Lo más curioso de esta situación es que Lili estaba asombrada de que el oficial no la reconociera. Tras recibir su multa, la presentadora se dirigió directo a su hogar.

©@liliestefan La presentadora contó que felicitó al policía por su trabajo

Lili compartió con la audiencia el bochornoso momento, luego de presentar una historia sobre una mujer que le faltó al respeto a un policía en Nueva York. “Yo iba en una zona de 30, iba a un poco más”, empezó a contar Lili Estefan. “¿Le dijiste que me conocías?”, bromeó Raúl de Molina . “No, no le dije que te conocía. No se dio cuenta que era yo… yo con la máscara, los espejuelos, sin maquillaje”, agregó Lili. Raúl insistió con sus bromas y le dijo: “¿Le dijiste que conocías a Jorge Ramos?”, a lo que Lili respondió que no.

©@liliestefan Lili Estefan recibió una multa por rebasar el límite de velocidad permitido en una zona en Miami

“Cuando terminó todo el show, le dije, ‘Felicidades, los queremos, los apoyamos, sigan haciendo el trabajo que tienen que hacer’”. Raúl estaba impresionado porque Lili se había ganado una multa por exceso de velocidad, pues usualmente su amiga suele manejar bien, respetando todas las señales de tránsito. “Iba a 41 o 42. (La multa fue) yendo para mi casa”, agregó la sobrina de Gloria y Emilio Estefan”.