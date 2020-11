Johnny Depp rompe el silencio: ‘mi vida y carrera no se definirán por este momento’

La vida de Johnny Depp toma un giro inesperado, esta vez en el ámbito laboral ya que a petición de Warner Bros., el actor de 57 años quedó fuera del rodaje de la tercera parte de Fantastic Beasts and Where to Find Them en su papel como Grindelwalrd. El mismo Depp emitió un comunicado en sus redes sociales, en dónde dio a entender que la decisión de la productora se debe al reciente fallo de la Corte inglesa, luego de que perdiera una demanda de difamación contra un medio local, en relación a las acusaciones de violencia doméstica con su ex esposa Amber Heard.

©@johnnydepp Johnny Depp anunció en un comunicado que quedaba fuera del rodaje de la tercera parte, Fantastic Beasts and Where to Find Them

“En luz de los recientes eventos, me gustaría enviar este breve comunicado. Primero, me gustaría agradecer a todos los que me obsequian su apoyo y lealtad”, inició el actor el texto que publicó en sus redes sociales.

“Me siento conmovido por sus tantos mensajes de amor y preocupación, particularmente en los últimos días”, continuó. “En segundo término, deseo que sepan que por parte de Warner Bros. me pidieron renunciar a mi papel como Grindelwald, en Fantastic Beast, y respeto y estoy de acuerdo con esa petición”, informó sobre el papel del spin-off de la historia de Harry Potter.

Reitera su inocencia

Depp aprovechó la oportunidad para romper el silencio sobre la sentencia de la Corte británica, en la que perdió el juicio en el que aseguraba que el medio The Sun lo había difamado al tacharlo como un hombre violento y acusarlo por agredir a su entonces esposa, Amber Heard.

©GettyImages El actor perdió el caso en la Corte británica

“Finalmente, me gustaría decir esto: ‘El juicio irreal de la Corte en U.K. no afectará mi lucha por decir la verdad y confirmar que planeo apelar. Mi determinación permanece fuerte e intento probar que las declaraciones en mi contra son falsas. Mi vida y carrera no se definirán por este momento de mi vida. Gracias por leer”, concluyó Depp.

