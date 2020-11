Ximena Duque sobre su regreso a la pantalla chica: ‘Quiero regresar a la televisión’

“Cuando conozco a mi esposo nuevamente las prioridades cambiaron, quiero tener una familia, luego tengo a mi hija, digo: ‘Espérate, yo quiero estar con mi hija’. O sea tanto la pedí, tanto anhelé a mi hija, tanto anhelé a mi esposo, que ¿ahora me voy a ir a México, a Colombia a trabajar, a hacer una telenovela y a arriesgar lo que tengo? Pues no vale la pena, entonces nuevamente empiezas a poner las cosas en una balanza y empiezas a descubrir que hay otras cosas más importantes que tu carrera, más importantes que tu ego, que tus ganas de seguir triunfando en el medio artístico y eso fue lo que me pasó”, señaló.

Pese al bienestar financiero por el que está pasando en estos momentos, Ximena no ha descartado regresar a las telenovelas, motivo por el cual ya se encuentra planificando la fecha ideal para volver a deleitar a sus seguidores haciendo una de sus grandes pasiones.