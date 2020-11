J Balvin se sincera sobre el duro momento que enfrenta: ‘Otra vez me tocó la ansiedad y la depresión’

Tras una exitosa participación en el concierto After Party del videojuego de Fortnite, J Balvin se ausentó de as redes sociales, únicamente publicado en su perfil de Instagram contenido alusivo al show. El pasado martes, el colombiano reapareció y se confesó y abiertamente explicó la razón por la que ha estado alejado de las redes. El intérprete de Rojo compartió con sus fans en Instagram stories que se está enfrentando a un nuevo episodio de ansiedad y depresión .

©@jbalvin El cantante reveló que está pasando por un difícil momento

En una serie de videos, José Álvaro Osorio, conocido mundialmente como J Balvin dijo: “Sé que he estado perdido de las redes, pero como todo ser humano he tenido mis pruebas y en este caso pues otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión”. Balvin indicó que siempre se ha mostrado tal cual es, y que no quiere dar una imagen que no va con él, sobre todo cuando se trata de su salud mental. “No me gusta actuar, estar fingiendo la felicidad, que todo está perfecto, porque soy como cualquier ser humano, soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes”.

El colombiano de 35 años agradeció a sus fans por todo el cariño y por estar pendientes de él, además de asegurarles que, cuando “pase toda la tormenta”, se volverá a conectar con ellos y seguirá hablándoles y haciéndoles todo tipo de chistes.

Hace un par de semanas, J Balvin daba señales sobre su salud mental, al compartir una publicación en la que aconsejaba a las personas que padecían de trastornos mentales, que buscaran ayuda, pues él entendía perfectamente por lo que estaban pasando. “Aunque se vea de color, muchas veces está oscuro por dentro, pido por la salud mental de todos los que la necesitamos, la ansiedad y la depresión son una realidad, no tengan miedo a aceptarla y buscar ayuda profesional, sé lo que se siente, lo vivo y entiendo a quienes lo padecen”, escribió junto a una fotografía en la que se deja ver pensativo.