Entre lágrimas, Francisca Lachapel anuncia que dio positivo a COVID-19

‘Fran’, como le dicen algunos de sus amigos y colegas, dijo que no tenía grandes síntomas. “No se asusten por las lágrimas, físicamente yo no me siento tan mal, tengo cositas como leves. Pero sí me da mucha tristeza no poder continuar y no lo puedo controlar. Lo siento”. Lachapel, quien fue coronada como Nuestra Belleza Latina en 2015 agradeció a la producción del programa así como al púbico que la apoyó durante el tiempo que estuvo en el show de los domingos.

La presentadora de 31 años abundó un poco más acerca de sus malestares: “Yo me enteré y me empezó un dolorcito en la espalda, en la noche (me sentía) incómoda, me da fatiga, pero estoy bien. Lo único por ahora es un poco triste”, concluyó. Sus colegas desde el foro se solidarizaron con ella y le ofrecieron su apoyo en estos momentos, incluso Karla y Alan, quienes enfermaron de lo mismo hace unos meses, le ofrecieron su ayuda en todo lo que necesitara.

Francisca Lachapel había sido muy cuidadosa respecto al tema del COVID-19. Cuando los contagios empezaron entre el elenco de Univision, fue puesta en cuarentena, ya que había estado cerca de Clarissa Molina, quien dio positivo a la enfermedad en julio pasado. Poco después, ‘Fran’ y todo el elenco de Despierta América tuvieron que hacer el programa desde sus casas, debido a los contagios entre los presentadores y el staff. Desafortunadamente, esta vez Francisca contrajo el virus. Esperamos que no presente mayores malestares y que se recupere pronto, ¡ánimo!