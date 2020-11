Andrea Escalona recuerda la última conversación con su mamá, Magda Rodríguez

Andrea Escalona está atravesando por uno de los momentos más tristes de su vida; el fallecimiento de su mamá, Magda Rodríguez . El pasado domingo 1° de noviembre, la productora de televisión fue hallada sin vida en su domicilio en la Ciudad de México y horas después, sus amigos, colegas y familiares se reunieron para darle el último adiós. Frente a los medios, Andrea, quien es conocida también como ‘Andy’, compartió cómo fue la última conversación con su mamá, quien le confesó que tenía un leve malestar, sin entrar en mayores detalles.

©@andy_escalona Andrea Escalona y su madre eran muy unidas

“Vi a mi mama el sábado. Me fui al CuarenTenorio (obra de teatro en la que participa) , me iba a quedar a dormir con ella, pero me dijo: ‘No vengas, nena. Yo creo que estoy enferma de algo, no te quiero contagia. Ven a verme en la mañana y me dijo, ‘¿sabes qué, nena? El viernes sí me sentía mal’”. En seguida, Andrea recuerda haberle preguntado sí ya estaba mejor, a lo que Magda respondió que sí.

Hija de #MagdaRodríguez narra su última conversación con su madre. pic.twitter.com/H85nY8QyYm — Un Nuevo Día (@UnNuevoDia) November 3, 2020

Sin embargo, parecía que las molestias aún la aquejaban. “Ya cuando hablé en la mañana (del domingo) pues pasó lo que pasó y llegué a su casa”, dijo Andrea, con un semblante tranquilo. “Lo único que sí me brincó, es que me haya dicho que no me quedara a dormir con ella el sábado después del Tenorio porque no sé, se me hizo muy raro”, añadió la actriz sobre la inusual petición de su mamá. “Ella siempre quería que yo me fuera a dormir a su casa desde que ya no vivíamos juntos este año, como que le daba ilusión, entonces cuando me canceló, yo dije, ‘bueno, pues si se debe sentir mal’”.

©@andy_escalona En esta foto, Andrea Escalona aparece con su mamá y su tía

Andrea Rodríguez, la hermana menor de la fallecida Magda, también habló de la fortaleza que siempre demostró y que en ningún momento, ni en sus últimos días, se quejó de alguna dolencia o malestar. “Magda siempre se quiso ir así (morir mientras dormía), siempre fue tan fuerte, que nunca nos dijo ni siquiera que se sentía mal”.