Ángela Aguilar: ‘Es nuestro deber como mexicanos y como personas saber de donde venimos’

¿Cómo viene siendo tu tránsito por esta pandemia? La verdad no me puedo quejar, he estado con mi familia. Todos estamos bien, estamos sanos, juntos, nos estamos cuidando muchísimo. A nivel profesional estamos trabajando mucho, con varios proyectos y en mi nuevo disco. Toda la familia estamos en México, llevamos aquí ya seis meses. Desde que empezó la pandemia estamos acá y no creo que regresemos a Los Ángeles hasta que termine esto. Nos gusta mucho estar en México, aquí está todo nuestro equipo y ya extrañábamos mucho. Si tenemos tiempo para estar con mi abuela dentro de toda esta pandemia, pues qué mejor.

¿Cambiarías algo? No. La verdad que me encanta poder llegar a la mesa y hablar con mi papá y mi mamá. Siento que nunca he pasado más tiempo con mi familia, para conocerme, crecer como persona, enfocarme en lo más importante, porque creo que lo que está haciendo esta pandemia es que nos está enseñando qué es real y eso es algo muy importante.

Háblanos de tu reciente trabajo virtual llamado Que no se apague la música… Que no se apague... era como mi playlist de cuarentena que estaba escuchando en ese momento. A mi mamá se le ocurrió la idea de hacer un concierto y luego empezamos a crear, en base a esa idea, cómo podemos hacer un concierto lindo. Contamos con MusicCares, que es una organización de los Grammys con la cual he trabajado desde hace mucho tiempo y es una fundación para ayudar a niños con su carrera artística. Pienso que fue una gran idea, me encantó interpretar esas canciones porque la verdad yo no canto esas cosas, me encantó poder cantar lo que yo escucho.