‘¡Vota por mí!’, la iniciativa de artistas latinos para alzar la voz por aquellos que no pueden votar

A unos días de las elecciones de generales en Estados Unidos, varios artistas latinos han alzado su voz para lanzar la campaña ¡Vota por mí! cuyo objetivo es el de impulsar el voto entre comunidad latina que es elegible para votar, para que ejerzan ese derecho en beneficio de los que no pueden hacerlo el próximo 3 de noviembre. Además de reunir a una gran cantidad de celebridades, también se han sumado dos organizaciones sin fines de lucro. “Las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. Habemos muchos que no tenemos poder de voto, sin embargo, el resultado nos afecta de muchas maneras”, indicó el actor Arap Bethke , quien espera que la iniciativa impacte de forma positiva entre los hispanos.

©@arapmx Arap Bethke y otros famosos promueven la iniciativa ‘¡Vota por mí!’

Para dar un mayor impulso a ¡Vota por mí!, se grabó un video con la finalidad de llegar a todas las plataformas en las redes sociales. Algunos de los famosos que se han comprometido con esta causa son Marimar Vega, Claudia Álvarez , Bárbara Mori , Macarena Achaga, Mane de la Parra, Poncho de Anda, Miguel Rodarte, Pepe Gámez, Mauricio Martínez, Matías Novoa y las organizaciones, no lucrativas, North Valley Caring Services y Yes We Can World Fundation.