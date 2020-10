Jessica Carrillo y Antonio Texeira nos hablan del nuevo reto en ‘Al Rojo Vivo’

A unos días de haber comenzado la nueva etapa de Al Rojo Vivo (Telemundo) , sus nuevos presentadores, Jessica Carrillo y Antonio Texeira, conversaron con HOLA! USA sobre lo emocionante de este proyecto, pero al mismo tiempo, un desafío total. Tras la salida de María Celeste Arrarás en agosto pasado , los periodistas reconocen que tienen una gran responsabilidad al tomar las riendas de uno de los programas más queridos y vistos en la televisión hispana en Estados Unidos. Aunque es un gran reto, ambos están cien por ciento comprometidos con la audiencia y reafirmaron que darán lo mejor de sí mismos para llevar lo más importante de las noticias al público.

Pero los cambios no solo son a nivel profesional, pues en su faceta más personal, los dos se enfrentan a complejos escenarios. Por un lado, Jessica Carrillo se convirtió en madre del pequeño Matías hace tan solo unas semanas, y está en la búsqueda del balance entre su nuevo cargo y su faceta como mamá. En tanto, Antonio, quien es de origen español, recién se mudó de Las Vegas –donde presentaba el noticiero local de Telemundo—a Miami, una ciudad que no conoce. Así que ambos tienen frente de sí un reto por partida doble, del cual irán de la mano poco a poco construyendo el nuevo concepto de Al Rojo Vivo.

En pleno estudio de grabación, el cual está totalmente renovado y que incluye hasta un nuevo logo, ambos posaron para nuestro lente en una exclusiva sesión fotográfica que se dio dentro de todos los protocolos sanitarios. La nueva normalidad también ha forzado a los comunicadores a entregar de manera diferente la noticia; por ello, Jessica y Antonio están más que listos para llenar las expectativas en esta nueva aventura profesional que han asumido.

¿Cómo les dieron la noticia de que iban a ser titulares en Al Rojo Vivo? JESSICA. Yo la verdad que este año Dios no me ha puesto mejores cosas porque es muy grande. La verdad me ha dado todo, soy súper bendecida. Y yo con bebé en brazos fue que me dieron la noticia y obviamente, bien dice el dicho que, ‘Todo bebé trae una torta bajo el brazo’, y ha sido mi caso definitivamente, porque Matías no ha traído más que bendiciones a mi vida. ANTONIO. En mi caso, justo estaba yo a punto de presentar el noticiero, porque durante cuatro años estuve en el noticiero de Telemundo Las Vegas, y recibí un mensaje de que querían hablar conmigo. Y en primer momento dices, “¿a ver que he hecho?, como cuando mamá te dice ¡Antonio! ¿Esto será para algo bueno o para algo malo?”, porque uno al final no sabe diferenciar. Y cuando llegan y me dicen: “oye hemos pensado en esto...” Me quedé con la boca abierta ¡cómo no! Menudo proyecto, y de manos también de Jessica y del gran equipo de reporteros, es un orgullo y se lleva con mucha responsabilidad, con mucho entusiasmo, con integridad, con honestidad.

Esta nueva etapa en Al Rojo Vivo se da en medio de una pandemia… Para Jessica Carrillo con su bebé recién nacido, y para Antonio, todo un cambio de vida de Las Vegas a Miami, ¿cómo ha sido? JESSICA. Para mí ha sido una montaña rusa de emociones, totalmente, aparte de que hace seis semanas que acabo de dar a luz, ni se hable de las hormonas, pero la verdad que todo llega en el momento preciso. De uno depende verle el lado positivo de las cosas y yo no tengo más que agradecerle a Dios y a la vida por tantas bendiciones, comenzando por mi bebé que ya, obviamente yo regreso a trabajar en tan poco tiempo, pero lo hago al final del día por su futuro. Soy como cualquier madre trabajadora aquí en Estados Unidos, que tiene que llegar el punto que tienes que dejar a tu bebé pronto o temprano para ir a trabajar, para ir a buscar el pan de cada día, al final de cuentas esto es un trabajo y bueno hay que hacerlo como tal, pero súper bendecida y agradecida. ANTONIO. En mi caso, todavía no se me pasa la sorpresa y es verdad que hubo un momento de angustia, cuando tienes que dejar absolutamente todo en Las Vegas porque durante cuatro años, mira que se acumulan cosas en casa, ¿eh? Cuando uno empieza a meter en cajas y más cajas, aquello va creciendo y no para, no tengo que alquilar un camión ¡tengo que alquilar cinco! Todo eso hay que traérselo a Miami, una ciudad que no conozco, con unos compañeros nuevos. Es como en el primer día de clases, que siento que me pongo la mochila y voy a ver cómo son los compañeros, que el día de mañana –ojalá que sea y así—van a ser amigos. Con ese aroma a forro, a libros nuevos que en este caso son los guiones y con esa adrenalina que es una experiencia muy bonita que no voy a olvidar en mi vida, que voy a contar a mis hijos el día de mañana, y si no a mis sobrinos y si me deja Jessica, a mi sobrino Matías. JESSICA. ¡Por supuesto que sí!

Jessica, ¿cómo te has sentido en este regreso al trabajo, al tener que dejar a Matías en casa? JESSICA. Tiene seis semanas, han sido sentimientos encontrados. Lo dejo solo un par de horas, que es el tiempo que yo me voy a Telemundo a hacer el programa, porque el resto del día estoy trabajando aquí desde casa y lo tengo a él todo el tiempo, bendito Dios y bendito mi marido también. Él es el que se queda cuidándolo, entonces son un par de horitas en las que mi esposo se queda a cargo del bebé, no está en manos extrañas, así que eso me tranquiliza muchísimo para poder yo concentrarme en esas dos horas en el trabajo, en este caso en poder llevar este show a las 4 de la tarde, pero de ahí en más yo llego, y lo apapacho.