Baby Ford, el bebé de Pamela Silva, derrite corazones con su disfraz de ‘Toy Story’

La periodista contó en un video anterior que su hijo tiene varios disfraces preparados para esta temporada, así que probablemente, Ford Liam continué derritiendo corazones con su encanto.

©@fordliam_s Ford en su primer Pumpkin patch

A unas semanas de que el perfil del pequeño fuera creado, éste cuenta ya con más de nueve mil seguidores y miles de lindos comentarios por parte de sus fans, quienes han seguido de cerca sus primeros meses de vida, sobre todo su festejo de seis meses. Para el medio año de vida del pequeñín, Pamela organizó una sesión de fotos de lo más tierna, además de dedicarle unas palabras en las que expresaba lo dichosa que se sentía de ser su mamá.

“Hace seis meses llegaste a mi vida, para darme la mayor lección de amor que he podido recibir. Un sentimiento que inunda mi corazón, y que día tras día crece más con cada una de tus sonrisas. Te adoro hijo mío./ Happy 6th months to my love @fordliam_s #lovehim #ThankyouLord #fordliams”.