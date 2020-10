Daniella Álvarez vuelve a andar en bicicleta por primera vez desde la amputación de su pierna

Para Daniella Álvarez no hay imposibles… A pesar de haberle sido amputada parte de la pierna izquierda, la modelo colombiana no se deja vencer y poco a poco retomando las actividades que solían apasionarla. La hemos visto disfrutando en la playa , bailando a ritmo de bachata y ahora, se ha atrevido y con la ayuda de su hermano, se ha vuelto a subir a una bicicleta. Para la modelo, quien representó a su país en Miss Universo , montarse en la bicicleta ha sido como volver a aprender a usarla, justo como cuando era una niña.

©@daniellaalvareztv Daniella Álvarez poco a poco se recupera de la amputación y retoma las actividades que antes solía hacer

En su cuenta de Instagram, la modelo compartió un video en el que se deja ver usando la bicicleta, apoyada en su hermano Ricky, quien no la dejó sola en ningún momento y estuvo al pendiente de ella. Daniella acompañó el emocionante video con un mensaje en el que recordó como su padre el ayudó hace muchos años a andar en bicicleta, y ahora como su hermano la apoya en esta nueva faceta de su vida.

Loading the player...

“¡Dios me demuestra que no hay imposibles cuando hay ganas y voluntad! Eso sumado al amor de la familia que especialmente en momentos difíciles nos ayudan, nos motivan y nos impulsan para salir adelante. Hace muchos años mi papá me dio este empujoncito para aprender a montar bicicleta y hoy me lo da mi hermano Ricky 🙏. Gracias Dios, nada me hace falta gracias a tu amor incondicional. @rickialvarezv TE AMO”.