La evolución musical, la madurez y el éxito del podcast de Lele Pons

Creo que es un tema que tiene que ver mucho con las personas que me rodean. Mi familia ha lidiado con una celebridad antes, así que saben qué hacer para bloquear la vida personal. Por un lado, sé profesional y, por el otro, cuida tu lado personal. No me gusta incluir gran parte de mi vida personal en mi carrera como figura pública.Les diré la verdad: no siempre fui humilde. Cuando me hice famosa alrededor de los 20 años, pensé que porque intocable por ser famosa. Podía hacer lo que quisiera. Para ser honesta, trataba mal a la gente, hasta que mi familia, literalmente, se me acercó y me dijo: “Escucha, despierta. Eres esta chica. No eres mejor que nadie”. Perdí a mucha gente, a muchos amigos. Eso es lo que me hizo hacer click, ¿sabes a qué me refiero? Es importante ser humilde. El mundo no gira a tu alrededor.Pasaron muchas cosas que me hicieron darme cuenta. Pasé por algunas cosas y me comporté de una manera que, ahora mismo, mirando hacia atrás, me arrepiento mucho. Voy a ser honesta, estaba en ese punto de mi vida en el que me sentía algo así como “oh no, soy famosa”, ni siquiera fui a terapia todavía, creía que era invencible. No fui muy humilde. Con el tiempo, mi experiencia, mi familia, las personas con las que me rodeé, los tipos de amigos, la energía, la positividad que aportan ... creo que eso es lo que me hace ser auténtica ahora. El piso dice mi mamá. Además, vivir con mi mamá me ayuda mucho. No vine a Los Ángeles, que es un lugar muy tóxico, sola. Ella es doctora. A ella no le importa este mundo [celebridad], así que lo ve desde otra perspectiva y eso es lo que me ayuda. Tampoco me tomo en serio a mí misma desde que era pequeña.

Solo digo, escucha: tengo celulitis. Intento explicarle a la gente que está bien. A veces la gente te pone en un pedestal. No, yo soy exactamente igual. No soy diferente y eso es muy importante. Y yo también lo creo. No hace mucho tiempo, pero lo creo. No soy famosa, solo soy yo. Y eso es lo que soy en las redes sociales. A veces tengo hambre. A veces tengo el estómago hinchado. A veces no uso maquillaje. Muestro mi celulitis.

Me gusta la gente como Cardi B. Ella dice lo que piensa. A ella no le importa. Ella come todo el tiempo en su IG en vivo con las manos grasosas. Me gusta porque estamos realmente acostumbrados a que mucha gente diga “oh, soy tan perfecta”.

Una realidad es que estás realizando tus propias escenas de peligro, tú eres tu propio doble. Eso es compromiso. ¿Cuál es la fuerza impulsora detrás de eso?

Desde los días de Vine, he estado haciendo muchas piruetas. Creo que es porque en la escuela secundaria realmente quería muchos amigos. Mis amigas eran las “chicas malas”. Me decían, ”haznos reír, haznos reír”. Realmente no sabía cómo hablar en inglés, así que estuve haciendo cosas físicamente. Me caía ... se me pegó. De hecho, me volví realmente buena. Aprendí a hacerlo sin lastimarme. Incorporé eso en mis Vines porque era la única forma en que podía encajar: “oh, les agrado cuando no hablo, pero hago cosas físicamente”.