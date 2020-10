Carmen Aub comparte su proceso de recuperación, tras quitarse los implantes de seno

Hace un par de semanas, Aub, quien ha participado en series como El Señor de los Cielos y El Chema, dio a conocer en las redes sociales su decisión sobre la operación, pues la Enfermedad de los Implantes Mamarios estaba afectando su vida con malestares como fatiga, ansiedad, dolores musculares, acné, piel reseca, infecciones, vértigo, dolores de cabeza, entre otros.

©@carmenaub La actriz se puso implantes hace 10 años

“Hace 10 años sabrán que yo me puse implantes de seno, lo cual no me arrepiento para nada, me encantaron, me dieron muchísima seguridad y más por el medio en el que yo me muevo”, dijo al principio de su video. “Pasé por este procedimiento, el cual en su momento era lo que tenía que hacer, pero después de 10 años de muchísimo trabajo interno que he hecho, he decidido que me los voy a quitar”. A unas semanas de la cirugía, Carmen Aub va dando grandes pasos hacia su recuperación y su nueva vida, ¡felicidades!