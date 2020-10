Chrissy Teigen explica por qué publicó las fotos del día que perdió a su bebé

Un mes atrás, Chrissy Teigen y su esposo John Legend vivían el momento más triste de su vida como padres. La dulce espera de su tercer bebé se convirtió en tragedia luego de las complicaciones de salud que tuvo la presentadora de TV. Aunque hicieron lo posible por salvar la vida del pequeño de 20 semanas de gestación y a quien llamaron Jack, fue imposible. Entre lágrimas y la tristeza más profunda, Chrissy decidió tomar fotografías de este momento tan personal y publicarlas en sus redes sociales, un acto que desató fuertes críticas y que tras un mes alejada del mundo virtual, abre su corazón para explicar sus motivos.

©@chrissyteigen Chrissy Teigen y John Legend compartieron el doloroso momento de la pérdida de su tercer bebé

“No sabía cómo volver a la vida real, así que escribí este artículo para Medium con la esperanza de poder seguir adelante de alguna manera, pero tan pronto como lo publiqué, las lágrimas empezaron a brotar porque se sentía tan... final. No quiero no recordar nunca a Jack”, escribió Chrissy luego de publicar las más dolorosas palabras luego de esta terrible experiencia.

En su carta, la presentadora de TV explicó por qué tomó la decisión de capturarlo todo en fotografías colmadas de dolor y lágrimas. “Le pedí a mi mamá y a John que tomaran fotos, sin importar lo incómodo que fuera. Le expliqué a un John muy indeciso que las necesitaba y que NO quería tener que preguntar nunca. Que solo tenía que hacerlo. Lo odió. Podía verlo. No tenía sentido para él en ese momento. Pero sabía que necesitaba recordarlo para siempre, de la misma manera que necesitaba el recuerdo de nosotros besándonos en el altar, de la misma manera que necesitaba recordar nuestras lágrimas de alegría después de que nacieran Luna y Miles. Y sabía que necesitaba compartir esta historia”, expresó.

©@chrissyteigen La presentadora de TV y su esposo se casaron siete años atrás y son padres de Luna y Miles, pero jamás imaginaron que vivirían algo así

Por tratarse de un momento tan personal, muchas personas criticaron la decisión de Chrissy de publicar su dolor en las redes sociales. “No puedo expresar lo poco que me importa que odien las fotos. Qué poco me importa que sea algo que no hubieras hecho. Lo viví, elegí hacerlo, y más que nada, estas fotos no son para nadie más que para las personas que han vivido esto o tienen la curiosidad de preguntarse cómo es algo así. Estas fotos son solo para las personas que las necesitan. Los pensamientos de los demás no me importan”, aseguró.

El momento que no querían que llegara

Días antes de que Chrissy y John anunciaran que habían perdido a su bebé, hicieron público que la también modelo tenía complicaciones en el embarazo y que la recomendación era reposo absoluto. Sin embargo, las hemorragias de Chrissy no se detuvieron, y aunque estuvo un par de noches en el hospital en donde recibió transfusiones, llegó el momento de decir adiós a su tercer bebé.