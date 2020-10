Lorenzo Méndez recuerda como Chiquis lo salvó: ‘Me estaba ahogando y ella estuvo ahí por mí’

Si la primera parte de la entrevista de Lorenzo Méndez con El Gordo y la Flaca (Univision) dejó a todos al borde de sus asientos, la segunda entrega es aún más reveladora. En esta conversación con Tanya Charry, el músico habló de la vez que pensó en quitarse la vida y de cómo Chiquis Rivera lo ayudó a salir adelante. También contó que su hija Victoria–de un matrimonio anterior– extraña mucho a su madrastra. Además de esto, Lorenzo compartió que enfrentó a su aún esposa y a Mr. Tempo y que los cuestionó sobre su supuesta relación.

©@lorenzomendez7

“Ella me conoce muy bien, ella sabe que siempre he tratado de salir adelante, de salirme yo de mis cosas para ser mejor persona”, dijo el exvocalista de La Original Banda El Limón. “Pasé momentos muy oscuros, de suicidio, de cosas muy oscuras, depresión, ansiedad, odio, rencor, ira hacia cosas que estaban pasando en mi vida, en mi carrera...”, detalló.

©@lorenzomendez7 El músico dijo que salió adelante gracias a Chiquis

Charry le preguntó al músico que en qué momentos había pensado en acabar con su vida, a lo que respondió que llegó a sentir que ya no podía más. “Años atrás, cuando todo se estaba derrumbando. Yo creo que todo empezó con el fallecimiento de mi papá, cosas del negocio, cosas de mi carrera, cosas legales, las cosas con mi ex... era todo”. A pesar de todo por lo que estaba atravesando, Chiquis no se separó de su lado. “Si no fuera por ella, no sé donde estaría. No podía, yo me estaba ahogando y ella estuvo ahí por mí, y le estoy agradecido por siempre con ella. Ella fue mi luz, ha sido mi luz siempre”.

Sobre cómo ha afectado a su hija su separación con Chiquis, el cantante dijo entre lágrimas que Victoria, fruto de su relación con Claudia Galván, echa de menos a la que fue su madrastra. “Mi hija la extraña, ella la ama. Chiquis asumió su papel de madrasta muy, muy bien y Claudia (su primera exesposa) lo sabe. Ojalá que, lo que pase conmigo, que (Chiquis) le cumpla esa promesa que le hizo en el día de nuestra boda, de ser parte de su vida”.