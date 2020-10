Lorenzo Méndez confiesa que entró a rehabilitación para hacer feliz a Chiquis Rivera

A unos días de que se diera a conocer que Chiquis Rivera presentó la demanda de divorcio para disolver su matrimonio con Lorenzo Méndez , el exvocalista de La Original Banda El Limón habló como nunca de su separación y de lo que realmente sucedió con la cantante, quien al parecer no estaba de acuerdo con que retomara su carrera musical. Además, confesó que estuvo en un centro de rehabilitación por sus problemas con el consumo de alcohol y sustancias. Ante los micrófonos de El Gordo y la Flaca , el músico habló de los problemas que acecharon su relación, la cual no terminó de mutuo acuerdo como se había dicho anteriormente.

©@lorenzomendez7 Lorenzo Méndez aseguró que Chiquis no estaba de acuerdo con que él regresara a la música

“Fueron muchas cocas, yo creo que inseguridades, faltas de respeto, mentiras. Mi vida no estaba cuadrando con los planes de ella, planes míos, sueños míos, metas mías no estaban en su plan de vida de ella”, dijo el cantante. “Yo quería regresar a la música, la música está en mí es parte de mi vida. No puedo quitarme eso…”. Sin embargo, Chiquis, cuyo nombre real es el de Janney Marín, no estaba muy de acuerdo: “Yo creo que le tenía más miedo a las cosas que vienen con la música. Yo causé esas inseguridades a ella”.

©@chiquis La pareja tuvo un noviazgo de cuatro años y estuvieron casados por poco más de un año

Incluso, para tratar de salvar su matrimonio tomo la decisión de ingresarse en un lugar para tratar sus adicciones. “Para hacerla feliz y que se sienta segura, llegue a meterme a un centro de rehabilitación en el mes de junio, mucha gente no sabe y no había contado porque hay mucho más que viene con este cambio de vida que ahora quiero vivir”.

Tras un mes internado en el retiro espiritual junto con otras 10 personas, Lorenzo aseguró que reconectó con él mismo y que sintió mucha paz. La pareja se reencontró y trataron de seguir adelante, pero de nueva cuenta comenzaron las discusiones. “Vivimos una paz bien bonita, lamentablemente la paz no duró mucho tiempo. Empecé a platicarle mis planes, cosas que son importantes para mí y no sé, mis planes no son los mismos que ella”.