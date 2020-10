Fiel a su estilo, Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca esperan a su bebé bailando en el hospital

La cuenta regresiva está a nada de llegar a su fin para Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca, quienes ya se encuentran en el hospital para recibir a su primer bebé juntos, una niña que se convertirá en la princesa del hogar. Aunque los nervios seguro los invaden, el empresario italiano y la modelo venezolana no paran de sonreír en un día tan especial, y muy a su estilo mostraron que bailando se puede hacer de estos momentos algo bastante divertido.

Loading the player...

Para sorpresa y agrado de muchos, Sharon se encuentra en su habitación en el hospital, con el suero conectado en su brazo y una bata para mayor comodidad además de pantuflas. La modelo está emocionada de tener a su bebé entre sus brazos, pero mientras llega el gran momento, se puso a bailar con Gianluca al ritmo de What You Know Bout Love, de Pop Smoke, ¡y hasta una enfermera se sumó a su coreografía!

©@gianlucavacchi La bebé será la primera hija de Gianluca y Sharon

Se espera que en las próximas horas la feliz pareja dé el gran anuncio del nacimiento de la bebé. Fue en mayo pasado, el Día de las Madres, cuando ambos dieron la buena nueva en las redes sociales. Semanas después posaron para la portada de HOLA! USA y revelaron que la cigüeña les llevaría una linda niña.

La carta de amor entre Gianluca y Sharon

Con la cuenta regresiva casi en el final, el futuro papá le dedicó un tierno mensaje a la mujer que le dará a su primera hija: “Ahora sé porque esperé tanto tiempo; la vida tenía para mí un premio especial, tú y nuestra hija. No tengo palabras suficientes para explicar la sensación más profunda de mi vida y quiero dedicar este momento de profunda alegría y de una nueva vida en camino a la memoria de mi padre. Sé que ahora el está orgulloso de la mujer que tuve la oportunidad de elegir para este maravilloso camino”, anotó el italiano. “Gracias mi Reina, nuestra hija tendrá la madre más increíble de esta tierra. Te amo con todo mi ser”, concluyó en español.