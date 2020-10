Adrián Uribe y su prometida, Thuany Martins, anuncian el nacimiento de su hija

Adrián Uribe y su novia, Thuany Martins, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos. El actor y la modelo se convirtieron en papás de una hermosa bebé el pasado sábado 24 de octubre. A través de sus redes sociales, los orgullosos padres dieron a conocer la buena noticia en sus respectivos perfiles con un mensaje y una fotografía en la que ambos aparecen con la bebé en sus brazos, momentos después del parto.

©@adrianuribe/gael.garciap Adrián Uribe y su novia, hace una semana, esperando la llegada de su hija

El comediante, quien tiene más de 2.7 millones de seguidores, escribió el siguiente mensaje en el que dio a conocer el estado de salud de su pareja y de su bebé, además de dar algunos detalles del nacimiento de su hijita. “Queremos compartirles que este sábado 24 de octubre a las 7:05 am llegó a este mundo nuestra hija. Gracias a Dios y al equipo médico tanto ella como su mamá están en perfecto estado”, se lee al inicio del texto.

©@adrianuribe

El actor de programas como Nosotros los guapos, destacó en ese mismo mensaje la fortaleza de su novia, quien tuvo a la bebé a través de un parto natural sin medicamento alguno que aliviara los dolores del proceso. “Mi amor @thuanymart mis respetos para ti por lo valiente que fuiste en lograr tan hermoso parto natural sin anestesia. Solo puedo decirte que te admiro por la gran mujer que eres y estoy seguro que nuestra hija siempre se sentirá muy orgullosa de tener una madre como tú. ¡Te amo! ♥️👶 🙏”.

Thuany, quien es 19 años menor que Adrián, también compartió la buena noticia de la llegada de su bebé en su perfil. La joven originaria de Brasil, replicó la misma imagen que su pareja y puso: “ 24.10.2020 a las 07:05 am llega a este mundo nuestra princesa 💖Gracias Dios por permitirme traer al mundo nuestra hija, por permitirme vivir esa magia del parto humanizado, sin anestesia, sin intervención médica. Gracias Dios por nuestro mayor regalo, ¡nuestra bendición!”.

“Gracias a ti amor de mi vida @adrianuribe por acompañarme, apoyarme y ser mi fuerza, gracias por ser el mejor compañero, amigo y papá desde el minuto uno, cuando yo decía que ya no podía más tú me decías que SÍ, confiaste en mí, en mi cuerpo. Agarrarte de la mano y sentirte me llenaba de fuerzas todo el tiempo para no desistir, gracias por todo. ¡Te amamos mucho mi amor!”.