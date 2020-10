Pamela Silva y Baby Ford se preparan para su primer Halloween juntos

Para Pamela Silva este año será inolvidable, pus junto a Ford Liam , creará recuerdos inolvidables. En la víspera de Halloween , la periodista llevó a su bebé de seis meses a su primer Pumpkin Patch, el cual consiste en recorrer alguna granja local y disfrutar de todo el encanto del otoño, recorriendo sus parcelas de calabaza, además de disfrutar de paseos por el campo, así como diversas actividades en tiendas de productos artesanales, donde se venden pastelillos, conservas y artesanías, propias de la temporada.

©@fordliam_s Pamela Silva y Ford en su primer pumpkin patch

En la cuenta de Instagram del bebé -donde tiene más de seis mil followers- la periodista de Primer Impacto (Univision) compartió una bella postal en la que ambos aparecen disfrutando de un día soleado de otoño; Pamela lució bellísima con un vestido estampado, mientras que su encantador bebé se deja ver con un trajecito naranja claro. Junto a la imagen, la comunicadora escribió: “My first pumpkin patch! (¡Mi primer pumpkin patch!) ¡Sábados en familia! #fall #otoño #FordLiamS)”.

Los fans de Baby Ford reaccionaron a la publicación en su perfil y hasta el momento, la fotografía de madre e hijo tiene más de dos mil likes. María Elena Salinas, Gaby Espino, Clara Pablo, Roger Borges y Rodner Figueroa fueron algunos de los seguidores de Ford que reaccionaron a la tierna publicación con un ‘me gusta’. Los fanáticos de la periodista de origen peruano están a la expectativa del disfraz del pequeño pues este será su primer Halloween y seguramente su mamá tiene planeado algo súper especial.

Hace unos días, el pasado 22 de octubre, Pamela Silva festejó los seis meses de su bebé. En sus redes sociales, la presentadora compartió unas palabras para el pequeñito, el cual le cambió la vida por completo. Además del emotivo texto, Silva también compartió una serie de imágenes como viene haciendo desde el primer mes de vida de su hijo, en el cual se aprecia lo mucho que ha crecido. “Hace seis meses llegaste a mi vida, para darme la mayor lección de amor que he podido recibir. Un sentimiento que inunda mi corazón, y que día tras día crece más con cada una de tus sonrisas. Te adoro hijo mío./ Happy 6th months to my love @fordliam_s #lovehim #ThankyouLord #fordliams”.