Daniela Botero rompe el estereotipo de belleza y alza la voz por la libertad femenina

Daniela Botero no es la típica actriz guapa que sólo se dedica a lucir bien frente a la cámara. Detrás de su trabajo en el mundo del espectáculo, existe una mujer empoderada que lucha por erradicar los estereotipos de belleza y a favor de valorar más la inteligencia y personalidad de cada artista. En una sincera entrevista con HOLA! USA , la colombiana que interpreta a Lorena en 100 Días para Enamorarnos alzó la voz para que las mujeres puedan vivir plenas y sin prejuicios, además de que recordó su experiencia al rechazar el que miles de chicas considerarían su sueño: participar en Miss Universo.

Inicias una nueva etapa como modelo, ¿cómo es vivir el estereotipo de belleza frente a las cámaras y en la televisión?

“Comencé mi carrera en Europa, en donde en el modelaje hay un estereotipo de costura muy marcado. Para mí fue complicado al principio porque, primero era estudiante y trabajaba como niñera. Estaba comiendo en un restaurante y me ofrecieron empezar a trabajar, sentí esta presión de ver a todas las mujeres súper altas y súper flacas. Yo era delgada, pero no una modelo de pasarela de 100 libras.

“Pienso que los estereotipos están pasados de moda. Hoy en día tenemos que abrirnos a un nuevo mundo donde las modelos pueden tener vitiligo, sobrepeso, modelos de piel obscura, de todas partes del mundo. Creo que la belleza no tiene porque encajar en un estereotipo, la belleza está en la variedad, en poder apreciar diferentes tipos. Por eso no me acomplejo de nada, soy mujer latina, tengo mis curvas, soy delgada pero porque hago ejercicio. ¡Me encanta comer!”.

©@danielaboterofficial Daniela da vida a ‘Lorena’ en ’100 días para enamorarnos’

Tuviste la oportunidad de participar en Miss Universo, pero dijiste que no al que muchas mujeres considerarían el sueño de su vida

“Es verdad. Mi mamá fue reina, no de Colombia pero sí participó en un reinado en Latinoamérica, no tuvo la mejor experiencia. Nunca me habló muy bien del tema de los reinados. Cuando me fui para Europa, estaba tan contenta, estaba trabajando con Azzaro Couture, me acababa de salir justo cuando me ofrecieron ser Señorita Caldas por decreto, me decían: ‘Tú vas a ser Miss Colombia’. En ese entonces hacía Women’s Secret en España, acababa de hacer la campaña de L’oreal... No quería dejar todo eso por convertirme en reina.

“Nunca he sido muy partidaria a eso de competir por belleza, qué pereza irse a participar y que no gane, entonces perdí todo lo que ya tenía. Así que, en realidad preferí quedarme en mi carrera y con lo que había logrado. No me interesó ser reina”.