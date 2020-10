Lorenzo Méndez rompe el silencio y habla sobre su divorcio con Chiquis Rivera

Luego de que se diera a conocer que Chiquis Rivera presentó una demanda de divorcio ante la Corte de Los Ángeles, Lorenzo Méndez rompió el silencio y habló al respecto, además de expresar los sentimientos que aún tiene hacia la cantante. En entrevista con HOY (Televisa), el exvocalista de La Original Banda El Limón habló del proceso legal que enfrenta con su aún esposa y declaró que se enteró a través de ello gracias a los medios de comunicación. De acuerdo con el músico, hasta el momento no ha recibido la notificación sobre su divorcio , el cual fue tramitado por Chiquis solo un día después de haber sido captada besando al empresario restaurantero Mr. Tempo.

©@lorenzomendez7 Lorenzo, quien estuvo casado con Chiquis por poco más de un año, dijo que nunca hablará mal de ella

“Me estoy dando cuenta por los medios, a mí no me ha llegado la notificación. Había ahí una demanda que yo iba a poner. Se adelantó (Chiquis Rivera) y no hay ventaja de quien la ponga. Yo creo que lo más importante es darle vuelta a la página a otro capítulo de nuestras vidas y hacerlo de la forma más tranquila”, explicó a través de una video llamada desde su estudio en Mazatlán, Sinaloa.

©@chiquis La pareja se casó el 29 de junio de 2019

Sobre las razones de la disolución de su matrimonio, de apenas un año y cuatro meses, el cantante citó el documento legal: “Como dice el papel ¿no? ‘Diferencias irreconciliables’... Cositas que realmente no estaban enganchándose. Si la felicidad no los encontró juntos, que los encuentre independientemente y todo, le deseo lo mejor”.

Con la demanda de divorcio, también hay una orden de restricción para ambos, lo cual significa que, durante el proceso, no se pueden ver. Sobre esto, Lorenzo respondió que no tenía idea, ya que no ha visto la demanda. También se sabe que ninguna de las dos partes recibirá pensión, pues cuando se casaron, firmaron un acuerdo prenupcial con el que renunciaron a ese derecho.