Lele Pons sobre su amistad con Juanpa Zurita: ‘Estaba obsesionada con él’

Pero Lele no quería a Juanpa de manera romántica ni con la esperanza de convertirse en su novia. “No estaba enamorada, estaba obsesionada. Y cuando se pasó, me pregunté: ¿qué pasó?’. Mi mánager me preguntó qué había sido todo eso y no lo sabía”. Lo que Lele buscaba era amor y validación y compañía, y afortunadamente encontró un tratamiento que la ha hecho sentir mejor.

La ayuda que necesitaba

Como en todas las situaciones que afectan a alguien, el primer paso es admitir que existe un problema. A Lele le costó mucho, pues no creía necesitar ayuda de alguien más. “Es difícil. Me daba mucha pena. Pasé cuatro años diciendo que no necesitaba terapia porque soy muy famosa y creía que era muy buena para ello. Que me curaría yo misma. Pero tuve un momento crucial de muchos errores en mi vida personal”, dijo sobre cómo finalmente recibió el tratamiento que necesitaba.

©Red Table Talk: The Estefans Lele reveló de manera abierta que luchaba contra sus trastornos y publicó varios momentos complicados de su terapia

“Conocí a muchos pacientes que pasaban por lo mismo, y fue cuando pensé: Tengo una gran plataforma, ¿qué estoy haciendo con ellas?”, dijo mucho más tranquila al saber que su experiencia puede ayudar a mucha gente.