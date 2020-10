Michelle Galván y su regreso al trabajo tras la llegada de Megan: ‘Me sentí la mamá más mala del mundo’

Michelle Galván compartió su sentir con Alejandra Espinoza en El Break de las 7 sobre sus primeros tres meses como mamá, además de su regreso al trabajo, lo cual no fue nada fácil para ella , pues tenía sentimientos encontrados. Por un lado, estaba deseosa por volver a Primer Impacto (Univision) , pero, por otro lado, la periodista sufrió con el hecho de separarse de su pequeña Megan. A pesar de lo duro que fue ese primer día, la comunicadora detalló que, al igual que millones de madres trabajadoras, está buscando cómo balancear su rol de madre y profesionista.

©@michellegalvantv Michelle Galván, espectacular en su regreso a Primer Impacto

“Ahora sí puedo decir que soy una mamá de impacto, he tratado de equilibrar un poco entre la casa y el trabajo”, contó a Alejandra Espinoza. “El primer día que vine a la estación, te juro que me sentía la mama más mala del mundo, venía llorando en el camino, me trataba de poner música, leer esos estudios que te señalan que cuando una mamá trabaja, hacen al niño más independiente, como que le dan más seguridad”.

©@michellegalvantv

“Yo trataba de motivarme mucho a mi llegada al trabajo por esa separación de Megan”, añadió Michelle. “Estoy muy contenta, el trabajo es una mis pasiones y mi niña es mi milagro y tengo que encontrar ese don de equilibrio para poder disfrutar de las dos maravillosas cosas y regalos que me ha dado Dios”.

Recientemente, Megan cumplió tres meses y para Michell Galván ha sido todo un proceso de aprendizaje, pero, sobre todo, como una motivación para dar lo mejor de sí, pues su bebé es como su motor. “Soy la mama más feliz del mundo. Hoy entiendo más que nunca cuando las mamás que dicen, ‘mi hijo es el más hermoso del mundo’. Megan me vino a cambiar la vida, es ese switch que yo necesitaba para refrendar mi fe, para echarle más ganas a la vida. Siempre he sido una persona bien positiva, bien sincera y hasta cierto punto muy tolerante, creo que ahora lo soy lo doble, me vino a enseñar el don de la paciencia”.