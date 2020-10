Diane Guerrero, orgullosa de su comunidad: ‘La gente latina es parte de la fábrica de este país, somos muy importantes’

Diane Guerrero se ha caracterizado por ser una de las voces más jóvenes que luchan por la igualdad social de diversas comunidades, entre ellas los latinx. Desde hace tiempo, la actriz, quien tiene raíces colombianas por parte de sus padres, ha sobrellevado su faceta actoral con la de activista, convirtiéndose en un agente de cambio y un ejemplo a seguir. En entrevista con HOLA! USA , Guerrero habló del proyecto en el que participa con Xfinity (Comcast), llamado The Fabric of America , el cual está enfocado en celebrar las contribuciones de los hispanos en el entorno cultural de Estados Unidos. “Este proyecto es muy importante porque es una manera de escuchar diferentes historias y contribuir con las propias. Cada vez que sintamos que no somos parte de esto, podemos ir a Xfinity, y ver esta bandera digital e inspirarnos con estas narraciones”.

©GettyImages The Fabric of America está formado por las voces de los hispanos en Estados Unidos

La actriz, quien ha aparecido en series como Orange is the New Black y Jane the Virgin, conoce de primera mano la situación en la que viven millones de latinos en Estados Unidos, pues sus padres, fueron deportados de Boston a Colombia cuando Diane tenía tan solo 14 años, casi una niña. A pesar de la dura experiencia que eso representó en su vida, logró salir adelante y hoy es una reconocida actriz comprometida con su comunidad.

HOLA! USA: ¿Cómo te sientes de formar parte del proyecto The Fabric of America?

Diane Guerrero: (Me siento) como una persona muy orgullosa de su gente, de su cultura latinx. El proyecto es súper lindo, así que va muy en línea con lo que soy yo y con lo que he hablado todos estos años. La gente latina es parte de la fábrica de este país, somos muy importantes al progreso, a la vida de este país.

Las contribuciones de nosotros se han destacado, y esta es una forma diferente de que nuestras voces sean escuchadas.

HU: En The Fabric of America, uno tiene la oportunidad de exponer sus contribuciones, ¿cómo resumirías tus aportaciones más importantes a tu país?

DG: He sido muy honesta sobre mi experiencia (la deportación de sus padres) y siento que a veces, cuando somos de tantos países, cuando estamos aquí en los Estados Unidos a veces esa historia se va disminuyendo… Creo que siendo honesta, con mi experiencia he traído más autenticidad a lo que me hace ser yo y parte de eso es gracias a mi comunidad, mi cultura, a la forma en la que me criaron mis padres y también la comunidad latina tan diversa.

Me siento tan rica con todas esas experiencias y esas culturas y siento que mi misión en la vida es tratar de explicar eso, de cómo me siento tan llena de todo ese amor que lo enriquece a uno.