Baby Ford, el bebé Pamela Silva, cumple seis meses de vida

En una entrevista con Alejandra Espinoza, en El Break de las 7, Pamela Silva habló de cómo han sido estos primeros meses de vida con su hijo y contó que ha sido como descubrir un mundo nuevo lleno de enseñanzas. “Yo lo cuestiono todo; yo lo veo y estoy observando si esta respirando, que está haciendo, si está sudando mucho, o si tiene mucho frío... Es un proceso de aprendizaje muy intenso, todos los días estoy aprendiendo algo nuevo”.

©@pamelasilvatv Pamela Silva está encantada con su faceta de mamá y asegura que está aprendiendo muchísimo

Pamela se definió así misma como una helicopter mom, pues no pierde de vista ni un segundo a su hijo, ni si quiera cuando está en manos de su mamá o su hermana. “Yo no pensé que iba a ser de esa manera. Me ha costado mucho trabajo delegar y confiar en mi madre, en mi hermana y en muchas otras personas, pero sí estoy como muy pendiente. Me cuesta mucho trabajo”.

En esa misma conversación, también habló del vínculo que tiene con su pequeño. “Tenemos una relación especial, Ford y yo. Así lo siento, la manera en la que me ve y la forma en la que le hablo. Mi hermana dice que (el bebé) piensa que se llama ‘te amo, I love you’ por que todo el día se lo estoy diciendo”.