Raúl de Molina y su esposa celebran 26 años de casados

La conversación se dio tan bien, que empezaron a salir juntos y a frecuentarse con otros amigos, incluso él le hizo unas fotos en bikini, pero no pasó nada más entre ellos porque él tenía novia en ese momento.

Un buen día el destino los reunió y desde entonces no se dejaron de ver. “Yo estaba manejando por Ocean Drive, en South Beach (Miami). De pronto, me saludó (Mily) y le pregunté si quería salir conmigo. Yo me había peleado con mi novia y entonces comenzamos a salir otra vez” indicó Raúl. Tras afianzar su relación, su noviazgo fue tornándose más serio hasta que se dieron el ‘sí quiero’ en octubre de 1994 y tras mucho anhelarlo, en abril del 2000 se convirtieron en padres de la hermosa Mía, quien actualmente tiene 20 años y estudia la universidad en Washington, D.C.