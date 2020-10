Jacky Bracamontes asegura que sus hijas ya sueñan con usar algún día sus vestidos

Sobre Emilia y Paula, las mellizas que cumplirán dos años en diciembre, Jacky contó que aún no entienden su trabajo, pero reveló lo afortunada que se siente por contar con un marido que la ayuda a cuidar de ellas cuando está trabajando. “Las bebés no entienden, las grandes sí ellas saben lo que estoy haciendo, pero las bebés no entienden nada”, agregó.

“(Las niñas) aman a su papá, aman estar con él, aman hacer locuras con su papá. Les encanta la adrenalina y la aventura, en eso sí salieron igualitas al papá. Estoy tranquila por que sé que su papá las tiene muy consentidas y muy cuidadas”.