Ximena Duque y el malestar que la aqueja en su embarazo

Duque agregó que necesita unos masajes prenatales, pero que por la pandemia del COVID-19 no quiere salir de casa ni llamar a alguien para que vaya a su hogar y la atienda. La actriz de 35 años ha tomado todo tipo de medidas de seguridad en su entorno para evitar un contagio del virus SARS-Cov-2, que provoca el coronavirus.

“Lo que la mamá necesita son unos masajitos prenatales, pero con esto del virus... Yo sé que ya mucha gente está relajada con el tema, pero yo no me relajo. Pienso que todavía no es momento de relajarnos, es momento de seguir cuidándonos”, indicó. “Yo por lo menos me estoy súper ultra cuidando porque lo que menos quiero es sentirme mal. Sí necesito los masajitos, pero no me atrevo a ir a un lugar ni traer a nadie a mi casa”.