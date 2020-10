Mr. Tempo responde a los que cuestionan su relación con Chiquis Rivera

En una conferencia de prensa con otros medios, el empresario restaurantero volvió a ser cuestionado sobre la relación que supuestamente tendría con la hija mayor de Jenni Rivera, y de nueva cuenta, volvió a decir que entre ellos solo había una amistad. “Somos amigos, muy buenos amigos, ya socios. No sé si sepan de la marca ‘Reina del Sur’ y ‘Señor de los Cielos’, la invitamos para hacerle su propia botella, ‘Reina del Sur’ y nada... somos amigos, la conozco de hace cuatro años y se dan las cosas, hay una bonita amistad”.

©@chiquis Chiquis y Mr. Tempo estuvieron el fin de semana en México por cuestiones de negocios

Los reporteros fueron insistentes y le preguntaron directamente sí había o no un noviazgo con la cantante, a lo que él respondió. “Con respeto ella es una mujer casada ya está separada legalmente. Es guapísima, ¿a quién no le gusta la Chiquis?”. El socio de Cueva, Raúl Méndez, dijo a los medios: “Además se ven bien muy bonitos juntos”.

Sobre lo que se dice de Chiquis y los rumores de infidelidad, Mr. Tempo dijo que no tocaría el tema y recalcó que entre ellos no sucedió otra cosa que no se vea en las imágenes que se han difundido en los últimos días. “Soy un caballero, no voy hablar. Yo se los garantizo, no pasó nada”.