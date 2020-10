Juanes cuenta como él y su esposa ‘robaron’ un carro y los atrapó la policía

En seguida, se metió a su casa, pero algo parecía no estar bien, pues la policía seguía afuera de su propiedad. Así que, de nueva cuenta, salió a ver qué ocurría y le mostró la app del carro en su teléfono. Dichos automóviles son tan modernos que funcionan a través de una aplicación súper avanzada y con identificador de voz... Así que Juanes estaba seguro de que era el suyo, pero luego de revisar el interior del vehículo y ver que había cosas que no le pertenecían, se llevó la sorpresa de su vida: ¡el carro no era suyo!

Cuando le contó al oficial, los dos estaban atacados de la risa por el incidente, y según el cantautor, el policía no paraba de decir que, en sus 20 años de carrera, jamás le había sucedido algo así. “Literalemente, Karen Cecilia y yo nos robamos un carro en Miami sin darnos cuenta”, dijo Juanes. Tras la confusión, el policía llamó al dueño del otro coche y el cantante tuvo que irse en una patrulla al estacionamiento del restaurante, donde había dejado estacionado su vehículo y ahí lo vio, ¡era idéntico al otro, mismo modelo, mismo color!

Afortunadamente, todo quedó en una divertida anécdota y los fans del cantante reaccionaron divertidos a la historia, al igual que varios de sus colegas quienes no daban crédito a la aventura policíaca del colombiano.

