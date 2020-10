Sin marcha atrás, Chiquis Rivera ya inició los trámites de divorcio

Chiquis Rivera tomó muy en serio su decisión de separarse de Lorenzo Méndez, y a diferencia de otras ocasiones, esta vez parece que no está dispuesta a resolver sus diferencias como pareja. La cantante e hija de Jenny Rivera no piensa dar marcha atrás y para hacerlo efectivo, este lunes inició de manera oficial los trámites de su divorcio luego de poco más de un año de casada.

©Hola Chiquis Rivera inició este lunes los trámites de divorcio de Lorenzo Méndez

Tal como se puede corroborar en documentos de la Corte Stanley Mosk de Los Ángeles, a los que HOLA! USA tuvo acceso, Chiquis fue quien dio el primer paso para separarse de manera definitiva de Lorenzo. Así, las posibilidades de que la pareja resuelva sus diferencias y retomen su relación como en ocasiones anteriores, son menores.

La noticia sale a flote luego de que Chiquis fuera captada en México besando a Mr. Tempo -cuyo nombre real es Jorge Cueva-, con quien se rumora puede tener un romance extramarital. Sin embargo, para ella eso no cuenta como infidelidad, a pesar de seguir casada ante la ley. “No fui infiel, jamás en la vida. Lorenzo lo sabe; él sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, y a su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”, aseguró, dando a entender que su aún esposo fue quien falló en el matrimonio.

Sobre la supuesta relación que tiene con Mr. Tempo, explicó: “Yo tengo ya casi cuatro años conociendo a Jorge, no nos habíamos hablado en mucho tiempo. Llevamos ya una semana platicando de negocios”. Chiquis no negó que entre ambos exista una atracción: “Yo sé que le gusto, me lo dijo de frente. Pero él sabe que estoy en un proceso y respeta eso y estamos dando tiempo al tiempo y la verdad ahorita estoy enfocada en dos proyectos muy grandes que estamos haciendo juntos y es para ayudar ala comunidad y la verdad me encantó y yo súper feliz de que crea en mí y yo, en su visión”.

La historia entre Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera

Un mes atrás, Chiquis Rivera sorprendió a todos con un mensaje en sus redes sociales, en donde revelaba que se separaría de Lorenzo. La decisión llegaba tan sólo semanas después de que retomaran su relación y pasaran la cuarentena juntos y recuperándose de COVID-19.