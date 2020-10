Lele Pons tiene el disfraz más sexy para este Halloween y en bikini

Halloween está a la vuelta de la esquina. El próximo 31 de octubre será un Día de Brujas diferente debido a la situación actual; no obstante, está claro que la decoración tenebrosa y los disfraces no pueden faltar. Algunas de nuestras estrellas favoritas ya nos han mostrado algunas opciones a través de sus redes sociales entre ellas la influencer venezolana Lele Pons , quien ha compartido un post en Instagram de lo más sexy y atrevido. La cantante de moda, sacó en septiembre el éxito mundial Se te nota con Guaynaa, el cual tiene más de 51 millones de reproducciones en Spotify.

©@lelepons

La influencer tiene más de 40 millones de seguidores en Instagram por lo que todas sus publicaciones tienen miles de likes y de comentarios, es una de las artistas más influyentes en la actualidad.

Este ha sido el post que ha publicado Lele, una foto atrevida con un bikini naranja, pelo teñido del mismo color y una calabaza a modo de “complemento”.

Esta publicaciónha dejado impactados a sus seguidores, los cuales les dejaban comentarios con emoticonos de calabazas, frases de “Happy Halloween”, etc.

©@lelepons

A comienzos de mes, la artista dio la bienvenida al mes de octubre con un publicación de varias fotos con distintos disfraces. En los post podemos ver a la cantante en la piel de El Joker, Maléfica, animadora, novia cadáver o del personaje de Frozen, Elsa.

Todos los looks son una auténtica obra de arte y conllevan mucho tiempo, es por eso que la influencer no nos decepciona nunca. Todos sus looks los luce de una manera muy sexy y a la vez “terrorífica”.